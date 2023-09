LASK freut sich auf EL-Kracher gegen Liverpool

PAUL ELLIS, APA

Van Dijk und Salah bereisen Linz.

In Linz ist für das Gastspiel des großen FC Liverpool alles angerichtet. Ein ausverkauftes Haus und die national aufstrebende Form lassen den LASK beim Startschuss in die Europa League am Donnerstagabend (18.45 Uhr/live ServusTV, Sky) hoffen. Vom "Spiel des Jahres" für den ganzen Verein sprach Kapitän Robert Zulj im Vorfeld, "keine Angst" will Trainer Thomas Sageder haben. Auf unmotivierte "Reds" sollten sich die Athletiker nicht einstellen.

Star-Trainer Jürgen Klopp kündigte schon vor der Reise nach Oberösterreich an, auch die zweithöchste europäische Fußball-Bühne nicht als Betätigungsfeld für Bankspieler nutzen zu wollen. "Wo auch immer wir spielen wird es ein riesiges Spiel für die Mannschaften. Für jeden, der nach Anfield kommt, wird es ein riesiges Spiel. Es war dasselbe in der Champions League, aber es wird in der Europa League nicht anders sein. Und dafür müssen wird zu 100 Prozent bereit sein", sagte der Deutsche.

Englands 19-facher Meister flog am Mittwochabend ein, das Quartier wird in Bad Leonfelden bezogen. Auf ein Abschlusstraining im international als Oberösterreich Arena firmierenden Stadion wird verzichtet. Die englische Presse geht trotz Klopps Statement davon aus, dass in Linz rotiert wird. So könnte im Tor der Ire Caoimhin Kelleher statt Brasiliens Teamtorhüter Alisson beginnen. Abwehrstar Virgil van Dijk wird nach seiner Sperre am Wochenende indes wohl beginnen. Im Angriff könnte der erst 17-jährige Schotte Ben Doak den Platz von Mohamed Salah einnehmen.

Havel in der Startelf?

Der LASK kann im Aufstellungs-Poker somit nur auf sich selbst schauen. Nach dem 3:1 bei Austria Klagenfurt am Samstag dürften die Veränderungen überschaubar sein. Rene Renner sollte nach seiner Knieblessur ebenso wie der ebenfalls angeschlagen gewesene Ibrahim Mustapha wieder zur Verfügung stehen. Jungstürmer Elias Havel betrieb mit einem Tor Eigenwerbung, seine Schnelligkeit könnte ein Rezept gegen Van Dijk und Co. sein.

"Man sieht, dass die Abläufe immer besser werden", freute sich Sageder. Den kommenden Gegner stufte der 40-Jährige als internationale Top-Mannschaft ein. "Aber wir haben keine Angst. Wir werden alles versuchen, dass wir sie bei uns richtig fordern", sagte Sageder. 17.500 Fans sind in der Arena dabei, rund 1.500 sollen aus England anreisen.

Grundsätzlich will der LASK mit Tempo punkten, dazu soll die in der Meisterschaft bei fünf Gegentoren nach sieben Runden haltende Abwehr auch in der Europa League dicht halten. "Wir lassen defensiv relativ wenig zu, kommen vorne immer besser ins Attackieren", meinte Zulj. Zur Ausgangslage gab der Einfädler zu Protokoll: "Wir brauchen nicht reden, dass Liverpool ganz klarer Favorit ist. In einem normalen Spiel hast du keine Chance. Aber wir wollen nach vorne attackieren und mit Selbstvertrauen Fußball spielen. Dann werden wir sehen, was rauskommt."

Besagtes Selbstvertrauen haben sich die Linzer mit zuletzt drei Siegen in der Bundesliga erarbeitet. Liverpool setzt vier Erfolge en suite in der Premier League entgegen. Beim jüngsten 3:1 gegen Wolverhampton gelangen im Finish die entscheidenden Tore. Nach dem enttäuschenden fünften Platz in der abgelaufenen Saison sieht sich der Meister von 2020 wieder bereit, ganz oben mitzumischen. Auch in der Europa League will Klopp "so weit wie möglich" kommen. In seiner ersten Saison bei den Reds 2015/16 spielte der Club ebenfalls "nur" in der Europa League, Liverpool verlor damals erst im Finale gegen den FC Sevilla. Nun sind neben dem LASK auch Union Saint-Gilloise, zuletzt Dritter in Belgien, und Frankreichs Cupsieger FC Toulouse die Gegner.

apa