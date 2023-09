Salzburg zum Youth-League-Auftakt 1:1 bei Benfica

Andreas Schaad - FC Red Bull Salzburg

Red Bull Salzburg ist mit einem Punktgewinn in die Gruppenphase der Youth League gestartet. Die Salzburger U 19 erkämpfte sich am Mittwoch in Lissabon gegen Benfica Lissabon ein 1:1 (0:0). Die Portugiesen gingen in der 82. Minute durch João Veloso in Führung, Tim Paumgartner gelang in der 87. Minute noch der Ausgleich. Im nächsten Spiel der Gruppe D empfangen die "Jungbullen" am 3. Oktober (14 Uhr) Real Sociedad, das zu Hause gegen Inter Mailand 3:3 spielte.

Die technisch hervorragenden Portugiesen dominierten in der ersten Halbzeit klar das Spiel und setzten die Mannschaft von Trainer Onur Cinel zusehends stärker unter Druck. Vor allem der linke Flügel Hugo Félix, jüngerer Bruder von Barcelona-Star João Félix, stellte die Abwehr der Gäste immer wieder vor Probleme. Bei einem Lattenschuss von João Rego (29.) stand auch das Glück auf der Seite der Salzburger, die kurz davor durch Adam Daghim (26.) eine Riesenchance ausgelassen hatten, aber aus dem Spiel nur selten gefährlich in den Strafraum kamen.

Nach der Pause gelang es den Salzburgern zunächst viel besser, den Spielaufbau der Heimischen zu stören. Erst im Finish wurde der Druck von Benfica wieder größer, diesmal belohnten sich die Gastgeber auch. Ein Schuss von Veloso fand den Weg ins Eck (82.). Doch die Salzburger kämpften sich zurück, Paumgartner verwertete mit einem Schuss von der Strafraumgrenze eine der wenigen Chancen zum 1:1-Endstand.

Es war das dritte Aufeinandertreffen mit den Benfica-Talenten, die beiden Duelle davor waren jeweils im Finale. 2017 gewann Salzburg unter Trainer Marco Rose mit einem 2:1-Erfolg die Youth League, im vergangenen Jahr setzte es gegen die Portugiesen im Endspiel eine 0:6-Abfuhr.

apa