Tuchel vermisst "Achse" beim FC Bayern

Thomas Tuchel vermisst Führungsspieler beim FC Bayern

Thomas Tuchel vermisst beim FC Bayern, aber auch in der Nationalmannschaft nach wie vor einen festen Kern an Anführern.

"Wir versuchen, eine Achse zu bilden und Führungsspieler herauszubilden. Das ist ein Thema bei der Nationalmannschaft in den letzten Jahren und es begleitet uns", sagte Tuchel vor dem Champions-League-Auftakt gegen Manchester United bei "DAZN".

Der FC Bayern sei "eng verbunden mit der Nationalmannschaft. Wir sind der dominanteste und stärkste Klub in Deutschland. Wir sollten das Herz, den Kern der Nationalmannschaft stellen", ergänzte der 50-Jährige.

Doch das wäre in der DFB-Elf "im Moment auch nicht zu 100 Prozent" der Fall, "deshalb gibt es da schon eine Schnittmenge in der Problematik", sagte Tuchel. Ob dies an den Spielertypen liege? "Das ist ein großes Thema und ich glaube nicht, dass ich da jetzt im Detail darauf eingehen möchte."

Dafür hat sich Tuchel erneut positiv über die Besetzung des Bundestrainerpostens durch Julian Nagelsmann geäußert. "Das ist die Lösung und das, glaube ich, ist das Wichtigste. Wenn alle immer nach der Perfektion suchen, werden wir alle tierisch unglücklich", so der Bayern-Coach: "Julian hat sich dafür entschieden, oder? Der DFB hat sich dafür entschieden - wunderbar, perfekt, let’s go! Dann ab und positive Stimmung Richtung EM bitte."

Eine offizielle Bestätigung, dass Ex-Bayern-Trainer Nagelsmann die Nachfolge von Hansi Flick beim DFB antritt, steht noch aus. Sie wird aber noch in dieser Woche erwartet.