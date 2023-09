Eintracht Frankfurt erneut ohne Rode - Götze wackelt

IMAGO/HMB-Media/SID/IMAGO/HMB Media

Rode wechselte 2019 von Dortmund zurück nach Frankfurt

Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt bangt vor dem Duell der Europacup-Starter gegen den SC Freiburg am Sonntag (17:30 Uhr/DAZN) um den Einsatz von Mario Götze.

"Wir müssen den Tag morgen mal abwarten", sagte Trainer Dino Toppmöller am Freitag, der Weltmeister von 2014 habe beim 2:1-Erfolg der SGE in der Conference League gegen den FC Aberdeen am Vorabend einen "heftigen Schlag abbekommen". Götze war zur Halbzeit ausgewechselt worden.

Sicher ausfallen wird gegen Freiburg Kapitän Sebastian Rode wegen einer am Donnerstag erlittenen Wadenverletzung. "Das ist extrem bitter, bis jetzt ist er der Pechvogel der Saison", sagte Toppmöller. Der Mittelfeldspieler hatte schon in den vergangenen Jahren immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen und war nach einer Erkrankung gerade erst wieder in die Startelf zurückgekehrt.

"Natürlich ist es auch für uns als Gruppe nicht so einfach, dass der Kapitän bis jetzt relativ selten mit an Bord war", sagte Toppmöller, betonte aber: "Auch das haben die Jungs bis jetzt eigentlich immer gut weggesteckt."