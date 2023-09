Marco Rose warnt vor Gladbach

AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Rose kehrt mit Leipzig an die alte Wirkungsstätte zurück

Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten RB Leipzig erwartet in Borussia Mönchengladbach einen hochmotivierten Gegner.

Nach dem 3:3 bei Aufsteiger Darmstadt 98 werde für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane vor eigenem Publikum wahrscheinlich "das Thema Rehabilitation erste Halbzeit" eine "große Rolle spielen", sagte der RB-Coach vor der Partie am Samstag (15:30 Uhr/Sky).

"Wir müssen uns darauf gefasst machen, dass die Jungs heiß sind, dass sie anlaufen werden, dass sie alles probieren und Signale aussenden werden", warnte Rose: "Das müssen wir auch annehmen." Gladbach hatte in Darmstadt am vergangenen Spieltag 0:3 zur Halbzeit zurückgelegen, am Ende jedoch noch einen Punkt gerettet.

An seine alte Wirkungsstätte, wo er zwischen 2019 und 2021 Trainer war, kehre Rose "immer gerne" zurück. Das alles sei nun aber "auch eine Ecke her", betonte Rose: "Ich glaube, dass es emotional wird", aber "auch nicht obendrüber." In Gladbach hatte der 47-Jährige bereits mit dem jetzigen RB-Sport-Geschäftsführer Max Eberl zusammengearbeitet.

Leipzig geht unterdessen nach dem gelungenen Champions-League-Auftakt bei den Young Boys Bern (3:1) mit Rückenwind in das Duell. Eine "Mega-Rotation" werde es gegen Gladbach jedoch nicht geben, erklärte Rose, "weil wir die Möglichkeiten so im Moment nicht haben".