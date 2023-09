Reaktionen zu Nagelsmann: "Alter? Komplett egal!"

IMAGO/Jan Huebner

Julian Nagelsmann ist neuer Bundestrainer

Am Freitag bestätigte der DFB, dass Julian Nagelsmann die deutsche Fußball-Nationalmannschaft als Bundestrainer zur Heim-EM führen wird. Die wichtigsten Reaktionen zur Entscheidung:

Julian Nagelsmann (Bundestrainer): "Wir haben eine Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist etwas Besonderes - etwas, das alle paar Jahrzehnte mal vorkommt. Dieser Tatsache, ein großartiges Turnier in einem großartigen Land zu haben, ordne ich alles unter. Ich habe große Lust, diese Herausforderung anzunehmen. Der Auftritt in Dortmund war der Anfang. Wir werden im kommenden Jahr ein eingeschworener Haufen sein."

Bernd Neuendorf (DFB-Präsident): "Wir sind überzeugt, dass Julian Nagelsmann als Bundestrainer dafür sorgen wird, dass die Nationalmannschaft ihre Fans begeistert und die EURO auch sportlich ein Erfolg wird. Julian Nagelsmann ist ein herausragender Trainer, der seine neue Aufgabe mit höchster Motivation angeht."

Rudi Völler (DFB-Sportdirektor): "Julian Nagelsmann war mit Beginn der Suche unser Wunschkandidat als Bundestrainer. Er ist nicht nur ein absoluter Fußball-Fachmann, sondern hat auf all seinen Stationen - in für einen Cheftrainer sehr jungen Jahren - bereits bewiesen, dass er eine Mannschaft und das gesamte Umfeld motivieren und mitreißen kann. Sein Feuer für den Fußball ist spürbar und ansteckend."

Jürgen Klopp (Teammanager FC Liverpool bei RTL/ntv und sport.de): "Ich finde Julian eine ganz tolle Lösung, weil er ein toller Trainer ist. Alter? Komplett egal! Er hat schon mit 28 bewiesen, dass er ein fantastischer Trainer ist. Er hat acht Jahre Erfahrung. Das haben andere mit 45 oder 50 - auf höchstem Niveau. Das ist überhaupt kein Kriterium."

Thomas Tuchel (Trainer Bayern München): "Es tut gut, jetzt Klarheit zu haben. Es ist das Wichtigste, dass die Entscheidung getroffen ist. Es steht außer Frage, dass Julian ein Top-Trainer ist und alles mitbringt, um dieses Amt auszufüllen."

Edin Terzic (Trainer Borussia Dortmund): "Es freut mich für Julian. Wir haben immer ein gutes Verhältnis gehabt. Wir standen uns bislang nur gegenüber, jetzt arbeiten wir so ein bisschen zusammen. Ich glaube, es ist eine richtig gute Entscheidung - sowohl für ihn als auch für den deutschen Fußball. Wir drücken ihm die Daumen, dass es genauso erfolgreich wird, wie sich alle vorstellen. Wir werden ihn von Vereinsseite bestmöglich dabei unterstützen."

Marco Rose (Trainer RB Leipzig): "Julian hat den Mut, das finde ich erst mal bemerkenswert. Seine Qualität als Trainer ist unbestritten. Die Qualität unserer Spieler ist auch besser als das, was wir die letzten Wochen und Monaten gesehen haben. Am Ende ist es vor allem auch an den Jungs, das auf das Feld zu bringen und abzurufen."

Lothar Matthäus (Rekordnationalspieler bei RTL): "Ich hätte mir vorgestellt, dass, wenn Nagelsmann es macht, er es bis zur Weltmeisterschaft 2026 macht. So ist es wieder nur eine Zwischenlösung. Aber Julian kann es, er kennt die Bundesliga, er kennt die Spieler, er hat viele Spieler besser gemacht."

Xabi Alonso (Trainer Bayer Leverkusen): "Es ist vielleicht die beste Entscheidung. Er hat eine gute Kommunikation mit den Spielern. Für die EM braucht Deutschland diese positive Energie. Er ist ein top Trainer, ich freue mich für ihn. Das wird eine große Herausforderung."