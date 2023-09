LASK empfängt unbeugsame Hartberger

APA/ERWIN SCHERIAU

Hartbergs Heil bremste Linzer Usor zuletzt aus

Nach den Reds aus Liverpool steht für den LASK das nächste Heimspiel gegen die Blau-Weißen aus Hartberg an. Das Kontrastprogramm aus Europacup-Highlight und wöchentlicher Kost in der Bundesliga soll für Robert Zulj und Co. aber kein Thema sein, die Ambitionen der Linzer bleiben gleich. Gelingt am Sonntag (14.30 Uhr) zu Hause der nächste Dreier in der Meisterschaft, halten die Athletiker schon bei vier Siegen in Folge. Vor Hartberg gab man sich aber zurecht als gewarnt.

Die Oststeirer machten den Oberösterreichern zuletzt konstant das Leben schwer. Acht Spiele ist Hartberg in der Liga gegen den LASK ungeschlagen. Fünf Remis und drei Siege lautet die Bilanz aus diesen Partien. 3:0 siegte der TSV im vergangenen Oktober in Linz, im Frühjahr gab es ein 2:2 in der Steiermark. Aktuell kann das Aufeinandertreffen mit Blick auf die Tabelle als Spitzenspiel durchgehen. Hartberg hat sich nach dem dritten Saisonsieg in der Vorwoche gegen die Austria (2:1) auf den vierten Platz vorgeschoben. Auf den drittplatzierten LASK fehlen drei Zähler.

Liverpool-Spiel "professionell abgehakt"

Bei den Hausherren war zwei Tage vor der Partie Aufarbeitung angesagt. Das 1:3 gegen Liverpool bleibt als Highlight in Erinnerung, Punkte brachte es keine ein. "Wir haben das professionell abgehakt, weil wir am Sonntag wieder gegen sehr starke Hartberger spielen. Man hat schon gemerkt, dass einige nicht sofort schlafen konnten nach den Eindrücken gestern", berichtete Trainer Thomas Sageder am Freitag. Es gelte nun, den Kopf für die kommende Aufgabe frei zu bekommen. "Es gehört aber zum Profi-Geschäft dazu, dass man das schafft."

National läuft es für den Dritten der Vorsaison. Drei Siege in Folge sind zuletzt im August 2022 gelungen, in der Raiffeisen Arena wurde in den vier Heimspielen dieser Saison erst ein Gegentor kassiert. Das Linzer Selbstvertrauen untermauerte der ehemalige Hartberger Florian Flecker. "Mir ist es ziemlich egal, wer kommt. Wir wissen, wenn es um Punkte geht, dann müssen wir voll da sein." Am Personal hat sich im Vergleich zu den vergangenen Partien nichts verändert.

Entrup vor Rückkehr

Bei den Hartbergern könnte Maximilian Entrup wieder zur Verfügung stehen. Der fünffache Saisontorschütze musste vergangene Woche wegen Rückenproblemen pausieren, Risiko will Trainer Markus Schopp nun keines eingehen. Als vorderste Spitze vertrat ihn ohnehin Donis Avdijaj blendend. Der Deutsch-Kosovare war gegen die Austria mit seinem Doppelpack der Matchwinner. Für Schopp geht es in Linz auch darum, aus der Rolle des ewigen Underdogs zu schlüpfen. "Ich glaube nicht, dass wir uns als TSV Hartberg vor dem LASK fürchten müssen. Es ist schon so, dass wir unsere Leistung auch bestätigen wollen", sagte Hartbergs Sportchef.

Dazu gelte es, die Intensität und Wucht des Kontrahenten anzunehmen. "Wir sind aber auch auf einem guten Weg, werden in vielen Dingen immer kompakter, klarer", so Schopp. Er muss in der Stahlstadt auf den gesperrten Mittelfeldmann Ousmane Diakite verzichten. Einzig, dass der 23-Jährige aus Mali zuletzt oft schnell mit Gelben Karten bestraft wurde, sorgt für Ärger bei Schopp. So sei die erste Verwarnung gegen die Austria "skandalös" gewesen. "Und das muss man dann auch einmal so ansprechen."

apa