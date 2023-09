FAC, Kapfenberg und Lafnitz feiern Siege

GEPA pictures/ Wolfgang Grebien

Der FAC bejubelte einen 4:0-Sieg über Leoben.

Der FAC hat die Niederlagenserie von DSV Leoben in der 2. Liga verlängert. Die Floridsdorfer feierten am Freitag bei den Steirern einen 4:0-(2:0)-Erfolg und schoben sich vorläufig auf Rang drei vor. Für die auf Platz 12 liegenden Leobener war es die fünfte Pleite in Folge. Kapfenberg gewann beim SV Stripfing 3:2 (1:1). Sieglos bleibt der SKU Amstetten, der daheim dem SV Lafnitz mit 1:2 (0:2) unterlag. Der FC Admira empfängt am Abend im Topspiel den SKN St. Pölten.

In der Monte-Schlacko-Arena brachten Christian Bubalovic (4.) und Paolino Bertaccini (8.) den FAC schon früh auf die Siegerstraße. Den Sack zu machte Bertaccini, der in der zweiten Hälfte nach einem fein herausgespielten Konter seinen zweiten Treffer markierte (71.). Zum Drüberstreuen schoss Oluwaseun Adewumi in der Nachspielzeit noch den vierten Treffer der Wiener (93.). Zuvor hatte der Leobener Mittelfeldspieler Matija Horvat Gelb-Rot gesehen, die zweite Gelbe erhielt er für eine Schwalbe. Die Steirer bleiben damit unter Trainer Rene Poms, der Ende August verpflichtet worden war, punktlos.

Der gewünschte Trainereffekt ist unterdessen auch in Amstetten bisher ausgeblieben. Die Mostviertler unter Neo-Coach Patrick Enengl verpassten auch gegen Lafnitz den ersten Saisonsieg. Jurica Poldrugac sorgte in der ersten Halbzeit für einen Doppelpack (26./Elfmeter, 30.) für die Oststeirer. Mehr als der Anschlusstreffer durch Marco Siverio (57.) sprang für den Tabellenletzten, der nur einen Punkt aus acht Spielen aufweist, nicht heraus.

Den Stripfingern wiederum reichten zwei Treffer von Darijo Pecirep (11., 68.) nicht zu einem Punktegewinn. Denn für die Kapfenberger traf Rechtsverteidiger Niklas Szerencsi ebenfalls doppelt (35.,63.), Tiba steuerte ein weiteres Tor für die Steirer bei (57.), die nun vorläufig Siebenter sind.

apa