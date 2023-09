Ajax-Fans sorgen für Spielabbruch gegen Rotterdam

IMAGO/Box to Box Pictures/Tom Bode

Fans des niederländischen Fußball-Rekordmeisters Ajax Amsterdam haben für den Abbruch des Spiels gegen Feyenoord Rotterdam gesorgt.

Zu diesem Zeitpunkt lag Rotterdam mit 3:0 in Führung. Ajax-Fans hatten mit dem Abbrennen und Werfen von Pyrotechnik bereits in der ersten Halbzeit für eine Unterbrechung gesorgt, als in der 55. Minute erneut Leuchtfackeln auf den Platz flogen, pfiff Schiedsrichter Serdar Gözübüyük das Spiel ab.

Mit nur einem Punkt aus den ersten fünf Spielen hat Ajax den schlechtesten Saisonstart seit 1965 hingelegt. Trainer Maurice Steijn und Sportdirektor Sven Mislintat stehen in der Kritik.