SSC Neapel kommt nicht in Schwung

AFP/SID/CARLOS COSTA

Rudi Garcia holt mit Neapel erneut keinen Sieg

Der italienische Fußballmeister SSC Neapel kommt in der neuen Saison weiter nicht so recht in Schwung.

Das 0:0 beim FC Bologna war das dritte Spiel nacheinander ohne Sieg für Napoli, der Rückstand auf den perfekt gestarteten Champions-League-Finalisten Inter Mailand beträgt nach fünf Spielen bereits sieben Punkte.

Inter gewann am Sonntag 1:0 (0:0) beim FC Empoli und führt die Tabelle vor dem Lokalrivalen AC Mailand (12 Punkte) an. Federico Dimarco (51.) erzielte das Tor des Tages für Inter.