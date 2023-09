Bundesligisten im Cup vor Pflichtsiegen

EXPA/THOMAS HAUMER, APA

Ilzer sieht sich als "Overdog"

Titelverteidiger Sturm Graz und sieben weitere Bundesligisten haben am Mittwoch im ÖFB-Cup auswärts gegen unterklassige Zweitrunden-Gegner Pflichtsiege eingeplant. Sturm wird in Niederösterreich vom Ostligisten Leobendorf gefordert. Rapid gastiert im Innviertel bei Gurten, die krisengeschüttelte Austria will wenige Tage vor dem Wiener Derby mit einem Sieg in der Steiermark gegen St. Anna etwas Selbstvertrauen tanken.

Sturm-Coach Christian Ilzer erwartet sich von seiner Mannschaft trotz klarer Vorzeichen als "Overdog" vollste Konzentration. "Wir benötigen extremen Aufgabenfokus, Zusammenhalt und überzeugendes Teamwork, dann werden wir unserer Favoritenrolle gerecht werden", sagte Ilzer und kündigte Rotationen für angeschlagene und überlastete Stammspieler an. Leobendorf mit den ehemaligen Erstligakickern Marco Sahanek und Marco Miesenböck sei ein Team mit viel Erfahrung und Talent. "Insgesamt ein sehr spielstarker Gegner und gefährlich im Konterspiel."

Rapid tritt gegen Gurten im Stadion der SV Ried an. Die Wiener können dabei auf den zuletzt gesperrten Terence Kongolo und den kürzlich mit einer Arbeitserlaubnis ausgestatteten Thierry Gale zurückgreifen. Die Verletztenliste der Hütteldorfer ist angeführt von Kapitän Guido Burgstaller aber nach wie vor lang. Dennoch will man sich keine Blöße geben. "Natürlich sind wir klarer Favorit, aber jeder, der Gurten unterschätzt, wird auf die Nase fallen und das darf uns nicht passieren. Volle Konzentration von unserer Seite ab der ersten Minute ist ein Muss", betonte Rapid-Trainer Zoran Barisic.

Bajic vor Wiedersehen mit Ex-Club

Für den im Innviertel aufgewachsenen Ante Bajic wird es ein emotionales Duell mit seinem Ex-Club. "Ich freue mich natürlich ganz besonders auf dieses Spiel und werde auch viele Freunde wiedersehen. Gurten ist ein sehr bodenständiger und familiärer Verein, der uns viel abverlangen wird", sagte Bajic.

Von den Bundesligisten muss nur Hartberg gegen einen Zweitliga-Verein bestehen, die Steirer sind bei der Admira zu Gast. Der LASK spielt wie beim Sieg nach Verlängerung vor einem Jahr gegen Imst, Austria Klagenfurt gegen Marchfeld und Altach gegen Saalfelden. Blau-Weiß Linz läuft wenige Tage nach der Ligasensation in Salzburg im Burgenland gegen Draßburg auf. Der ORF zeigt unter anderem die Partien der Wiener Austria und des LASK (18.30 Uhr) in Konferenzschaltung live auf ORF Sport +. Gurten gegen Rapid (20.30) ist in voller Länge auf ORF 1 zu sehen.

apa