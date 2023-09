Neapel-Stürmer Osimhen will eigenen Klub verklagen

IMAGO/Giuseppe Maffia

Osimhen wurde im Sommer auch mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht

Stürmerstar Victor Osimhen will sich für den Internet-Spott seines eigenen Vereins revanchieren und die SSC Neapel verklagen. Osimhens Berater Roberto Calenda kündigte rechtliche Schritte gegen den italienischen Fußball-Meister an.

Zuvor hatte Napoli Osimhen im Netz mit einem Video verhöhnt, das ihn bei einem Elfmeterfehlschuss am vergangenen Sonntag beim FC Bologna (0:0) zeigt.

Auf besagtem TikTok-Post ist Osimhen dabei zu beobachten, wie er einen Strafstoß fordert - unterlegt mit einer ihm zugeordneten Piepsstimme ("Gib mir bitte einen Elfmeter!"). Als er diesen tatsächlich erhält, bedankt sich der Pieps-Osimhen artig und lacht hysterisch, ehe der echte Stürmer den Ball am Tor vorbeischießt.

Osimhen schoss Neapel letzte Saison zum Titel

Agent Calenda nannte den inzwischen gelöschten Beitrag "inakzeptabel". Dem Angreifer würde hier "schwerer Schaden" zugefügt. Um ihn zu schützen, behalte er sich den Gang zur Justiz vor, ergänzte er.

Osimhen hatte mit 26 Toren in der vergangenen Saison erheblichen Anteil an der ersten Meisterschaft der SSC seit 1990. Im Sommer wurde er mit einem Transfer in die Premier League in Verbindung gebracht, aktuell befindet sich der 24-Jährige aber in Verhandlungen mit Neapel über eine Vertragsverlängerung über 2025 hinaus.

In dieser Saison hat er in fünf Ligaspielen dreimal getroffen, aber auch einige gute Gelegenheiten ausgelassen. Neapel hat mit nur acht Punkten sieben Zähler Rückstand auf Spitzenreiter Inter Mailand.