BVB-Talente gewinnen Pott-Duell

IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Borussia Dortmund bejubelt das einzige Tor der Partie

Der MSV Duisburg bleibt weiter in der Krise. Die Zebras unterlagen am Mittwoch in der 3. Liga mit 0:1 (0:1) bei der Reserve von Borussia Dortmund.

Damit bleibt das Team von Engin Vural nach acht absolvierten Partien weiter ohne Saisonsieg und mit nur drei Punkten Tabellenletzter. Vural war Mitte September auf den glücklosen Torsten Ziegner gefolgt.

Paul-Philipp Besong (14.) brachte den BVB früh in Führung. Duisburg mühte sich, war aber letztlich zu ungefährlich. In der Nachspielzeit sah Kapitän Sebastian Mai auch noch Gelb-Rot (90.+4).