Milan bleibt Inter auf den Fersen - Sommer patzt

Okafor und Mailand jubeln

Inter Mailand hat sich nach fünf Siegen den ersten Patzer in der neuen Saison der Serie A geleistet. Der Champions-League-Finalist unterlag vor eigener Kulisse Sassuolo Calcio überraschend am 6. Spieltag mit 1:2 (1:0). Yann Sommer sah beim ersten Gegentreffer nicht gut aus.

Der frühere Torwart von Bayern München ließ einen Schuss von Nedim Bajrami im kurzen Eck einschlagen (54.), neun Minuten später traf dann auch noch Domenico Berardi (63.) für Sassuolo. In der Schlussphase der ersten Hälfte hatte Denzel Dumfries (45.+1) Inter in Führung gebracht.

Durch die Niederlage des Lokalrivalen rückt der AC Mailand ganz dicht an den Tabellenführer heran. Das Team von Stefano Pioli gewann am Mittwoch seine Partie beim noch sieglosen Tabellenletzten Cagliari Calcio mit 3:1 (2:1) und zog nach Punkten gleich mit Inter.

Zito Luvumbo traf in der 29. Spielminute zur Führung von Cagliari, die Mailand aber noch im ersten Durchgang kontern konnte. Noah Okafor (40.) und Fikayo Tomori (45.+1) drehten die Partie, in der die Hausherren weiter mutig mitspielten. Milan, mit dem deutschen Nationalspieler Malick Thiaw in der Innenverteidigung, nutzte seine Chancen konsequent und erhöhte durch Ruben Loftus-Cheek (60.).

Auch erfolgreich war Meister SSC Neapel - mit einem Tor von Stürmer Victor Osimhen zum zwischenzeitlichen 2:0 hieß es am Ende 4:1 (2:0) gegen Udinese Calcio. Osimhen hatte angekündigt, eine Klage gegen seinen Klub zu prüfen, nachdem Napoli ihn mit einem Video in den Sozialen Netzwerken verspottet hatte.