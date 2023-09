Sabitzer kommende Woche wieder im Teamtraining

APA/AFP

Sabitzer könnte bald wieder auf dem Feld stehen

Der seit zehn Tagen verletzt pausierende Marcel Sabitzer soll bei Borussia Dortmund laut Trainer Edin Terzic in der kommenden Woche wieder Teile des Mannschaftstrainings mitmachen. "Da werden wir sehen, für wie viel es reicht", sagte der BVB-Coach am Donnerstag einen Tag vor dem Ligaspiel gegen Hoffenheim. Sabitzer hatte sich im Champions-League-Einsatz gegen Paris Saint-Germain eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zugezogen.

Der Mittelfeldspieler könnte bei gutem Genesungsverlauf für Österreichs EM-Qualifikationsspiele im kommenden Monat damit wieder verfügbar sein. Das ÖFB-Team trifft am 13. Oktober in Wien auf Belgien, drei Tage später geht es in Baku gegen Aserbaidschan. Fix fällt bereits Inter-Stürmer Marko Arnautovic aus, der sich eine Muskelverletzung im Oberschenkel zuzog. Stefan Posch von Bologna muss ebenfalls pausieren.

David Alaba musste Mittwochabend im Einsatz für Real Madrid aufgrund einer Muskelblessur im Oberschenkelbereich ebenfalls vorzeitig vom Feld. Spanische Medien gehen von zumindest zwei Wochen Pause aus.

apa