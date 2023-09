LASK will beim WAC Schwung holen

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

Der LASK will wieder über einen Sieg jubeln

Im Lavanttal will sich der LASK einen Schub für die nächste schwere Aufgabe in der Europa League holen. Die Oberösterreicher hoffen am Samstag (17.00 Uhr) beim Wolfsberger AC in der Bundesliga auf eine erfolgreiche Generalprobe für das wichtige Europacup-Match am kommenden Donnerstag in Toulouse. Außerdem geht es für die Linzer um den Anschluss an das Spitzenduo Salzburg und Sturm Graz, das nach acht Runden vier bzw. drei Punkte Vorsprung hat.

Die Statistik spricht jedenfalls für den LASK, die letzten beiden Duelle mit dem WAC im Vorjahr entschieden die Oberösterreicher mit 4:1 (in Linz) sowie 5:1 (in Wolfsberg) für sich. Die derzeitigen Trainer auf beiden Seiten waren damals aber noch nicht im Amt. "Mit dem WAC erwartet uns eine spielstarke Mannschaft, die oft versucht, schnell in das gegnerische Drittel zu kommen. Wenn es uns gelingt, das zu unterbinden, haben wir die Qualität, auch gegen den WAC drei Punkte mitzunehmen", sagte LASK-Coach Thomas Sageder, dessen Truppe seit sechs Ligaspielen ungeschlagen ist.

Knoten beim WAC noch nicht geplatzt

Beiden Teams gelang unter der Woche der Sprung ins Achtelfinale des ÖFB-Cups. Der LASK hatte beim SC Imst (3:0) wenig Mühe, die Wolfsberger setzten sich bei Bundesliga-Absteiger SV Ried auch dank eines Doppelpacks von Mohamed Bamba mit 2:1 durch. Der 21-jährige Torjäger aus der Elfenbeinküste befindet sich derzeit in Topform, in den vergangenen drei Pflichtspielen gelangen ihm fünf Tore.

"Er ist jetzt richtig angekommen bei uns, vor dem Tor macht er es richtig stark", lobte Trainer Manfred Schmid seinen "absoluten Wunschspieler". Bamba, der im Sommer mit Trainingsrückstand aus der zweiten israelischen Liga nach Kärnten gekommen war, sei aber noch nicht bei 100 Prozent. "Ich bin überzeugt, dass er noch besser spielen kann. Er ist sehr komplett und noch jung."

Mit dem späten 3:3 bei Rapid und dem 3:2 bei der WSG Tirol in der Liga, sowie dem Cup-Erfolg in Ried sammelte der WAC in der Fremde wieder Selbstvertrauen. Der Knoten sei aber nicht geplatzt. "Wir haben nie einen gehabt", betonte Schmid. "Wir sind einfach froh, in den letzten zehn Tagen so gut abgeschnitten zu haben. Jetzt müssen wir ergebnistechnisch nachlegen." Mit zehn Punkten und auf Tabellenplatz acht sind die Wolfsberger noch voll im Rennen um einen Platz in der Meistergruppe.

Mit dem LASK komme aber eine "richtig gute Mannschaft mit viel individueller Qualität", sagte Schmid. "Es wird sicher die Möglichkeit geben, dass wir was mitnehmen." Ob der Wiener wieder auf den angeschlagenen U21-Teamspieler Thierno Ballo zurückgreifen kann, ist noch offen.

apa