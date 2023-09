Darmstadt hofft auf den "perfekten Tag"

AFP/SID/THOMAS KIENZLE

Hofft auf den ersten Saisonsieg: Torsten Lieberknecht

Für den ersehnten ersten Saisonsieg muss für Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 nach Ansicht von Trainer Torsten Lieberknecht alles zusammenkommen. "Wir brauchen einen perfekten Tag, um in der ersten Liga zu punkten. Unser Ziel und Anspruch ist es, mit Leidenschaft, Wille und Intensität ein Fußballspiel gewinnen", sagte der 50-Jährige am Freitag: "Das wollen wir nun gegen Werder Bremen machen."

Nach fünf Spielen haben die Lilien erst einen Punkt auf dem Konto, am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) ist Bremen am Böllenfalltor zu Gast. "Wir wollen weiterhin ein Spiel gewinnen und müssen alles in die Waagschale werfen, damit uns dies gelingt - egal, gegen welchen Gegner es geht", sagte Lieberknecht: "Wir haben aber bereits in jedem Spiel in Phasen eine gute Leistung gezeigt und Gegner vor Aufgaben gestellt."

Bremen besitze eine "gute Qualität", sagte Lieberknecht und warnte: "In der ersten Liga gibt es keinen Gegner, gegen den man safe drei Punkte holen kann."