Arsenal-Coach will Havertz aus Krise helfen

Daniel Löb/dpa

Sucht beim FC Arsenal noch nach seiner Form: Kai Havertz.

Nach dem durchwachsenen Start für Kai Havertz beim FC Arsenal will sich Trainer Mikel Arteta intensiv um den deutschen Fußball-Nationalspieler kümmern.

Er wolle versuchen ihm so viel wie möglich zu helfen und für ihn da zu sein, sagte Arteta, und "ihm das Selbstvertrauen zu geben und die Minuten, die er braucht, um sein Talent auszuschöpfen".

Noch torlos

In bislang sechs Premier-League-Spielen für Arsenal blieb Havertz, der mit dem FC Chelsea die Champions League gewonnen hatte, eher unauffällig und torlos. Arteta äußerte sich dennoch positiv. "Es gibt so viel in seinem Spiel, wo er außergewöhnlich gut drin ist, und wir wissen, wo er sich verbessern muss. Aber wie bei jedem Spieler geht es darum, ihn zu unterstützen", sagte der Coach. "Man gibt ihnen Unterstützung und mehr Möglichkeiten, und wenn sie nicht ihre Leistung bringen, dann liegt es an uns."

Mikel Arteta zeigte sich zuversichtlich, dass Havertz, der in der Liga bislang viermal in der Startelf stand, zu seiner alten Form findet. "Er muss mit der Mannschaft spielen, schließlich hat er erst drei oder viermal mit diesen Angreifern zusammen gespielt", sagte der Spanier, "und das müssen wir weiter so machen."