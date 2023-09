BW Linz und Klagenfurt trennen sich torlos

APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER

BW Linz erkämpfte sich einen weiteren Punkt

Eine Woche nach der 1:0-Sensation gegen Serienmeister Salzburg hat Blau-Weiß Linz in der Bundesliga einen weiteren Punkt erkämpft. Der Aufsteiger aus Oberösterreich und Austria Klagenfurt trennten sich am Samstag in der 9. Runde torlos, womit die Linzer von Trainer Gerald Scheiblehner aber weiter auf den ersten Heimsieg im neuen Stadion sowie in der höchsten Spielklasse warten müssen. Für die Blau-Weißen war es das vierte Ligaspiel in Serie ohne Niederlage.

Die Klagenfurter von Coach Peter Pacult, die sich zum bereits fünften Mal in dieser Spielzeit die Punkte teilten, verteidigten indes vorübergehend den vierten Tabellenplatz. Ein Treffer von SKA-Torjäger Sinan Karweina in der 78. Minute wurde nach Intervention des VAR aberkannt, da Florian Jaritz den Ball im Vorfeld mit der Hand geblockt hatte.

Zuvor hatte es drei Minuten gedauert, bis Andrew Irving nach einem Konter von der Strafraumgrenze erstmals gefährlich zum Abschuss kam, BW-Goalie Nicolas Schmid aber nicht in Verlegenheit brachte. In einer ausgeglichenen Anfangsphase vor 4.700 Zuschauern verteidigten beide Teams konsequent. In einer Druckphase ab der 20. Minute belohnte sich die Pacult-Elf nicht mit der Führung. Erst fand ein Stanglpass des auffälligen Irving keinen Abnehmer (20.), dann entschärfte Schmid mit einem starken Reflex einen Volley aus fünf Metern von Kosmas Gkezos (22.).

Kurz darauf forderte Karweina einen Elfmeterpfiff, den er von Schiedsrichter Alan Kijas allerdings nicht bekam. Sekunden später scheiterte der Torjäger mit einem Schuss aus spitzem Winkel erneut an Schmid (24.). Die Klagenfurter hatten mittlerweile deutlich mehr Ballbesitz, von den Linzern waren kaum erfolgreiche Offensivbemühungen zu vernehmen. Einzig ein Ronivaldo-Schuss kurz vor dem Pausenpfiff ging klar drüber.

BW Linz steigert sich nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel hatten allerdings die Blau-Weißen die große Chance auf das erste Tor. Nach einer idealen Kopfball-Vorlage von Ronivaldo umkurvte Simon Pirkl SKA-Tormann Phillip Menzel, doch Thorsten Mahrer rettete in letzter Sekunde mit einer perfekten Grätsche (50.). Knapp zehn Minuten später vernaschte Ronivaldo den Ex-Linzer Nicolas Wimmer im Strafraum, der Abschluss des 34-jährigen Brasilianers verfehlte das Ziel aber erneut deutlich (59.).

Die Gastgeber trauten sich nun wesentlich mehr zu, Conor Noß scheiterte nach einem Konter aus glänzender Position an Menzel (65.). Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit guten Chancen auf beiden Seiten. Erst köpfelte Mahrer nur knapp vorbei (75.), nach dem vermeintlichen Karweina-Treffer (78.) nach starker Bonnah-Vorlage schoss Ronivaldo einen Freistoß knapp über das Tor (81.).

apa