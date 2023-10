Keine Tore bei Altach gegen Hartberg

APA/ERWIN SCHERIAU

Viel Kampf und Krampf bei Hartberg gegen Altach

Das Duell der zwei Überraschungsteams der bisherigen Bundesligasaison hat mit einer Nullnummer geendet. Der TSV Hartberg und der SCR Altach trennten sich am Sonntag mit einem 0:0, womit beide Klubs schon seit vier Pflichtspielen ungeschlagen sind. Nach der Punkteteilung in einer chancenarmen Partie befinden sich die Steirer und die Vorarlberger weiterhin im Tabellenmittelfeld.

Der erste Höhepunkt ließ lange auf sich warten und war zudem ein Zufallsprodukt. Hartbergs Diakite schoss knapp außerhalb des eigenen Sechzehners Bähre an, der Ball hoppelte einen knappen Meter am Tor der Oststeirer vorbei (26.). Sechs Minuten später bugsierte TSV-Innenverteidiger Bowat den Ball nach einer Freistoßflanke von Kainz an die Latten-Oberkante.

Die zweite Hälfte begann etwas flotter - Pfeifer verzog aus relativ aussichtsreicher Position (48.), auf der Gegenseite bändigte Hartberg-Schlussmann Sallinger einen Kopfball von Gebauer (53.). Dennoch änderte sich nichts am Gesamtbild - beide Mannschaft neutralisierten einander und nahmen in der Offensive nicht das letzte Risiko.

Mit Fortdauer des Spiels schienen sich die Hartberger, deren gesperrter Trainer Markus Schopp wegen einer Erkrankung nicht ins Stadion kam, und die Altacher mit der Punkteteilung zufriedenzugeben. Eine zwingende Möglichkeit wurde bis zum Schlusspfiff nicht mehr herausgearbeitet.

apa