Real gastiert ohne Alaba in Neapel

IMAGO/Pressinphoto/Shutterstock

Real will auch in Neapel jubeln

Die beiden österreichischen Stars David Alaba und Marko Arnautovic sind verletzungsbedingt nur Zuschauer, wenn ihre Clubs am Dienstag in der Champions-League gefordert sind.

Real Madrid gastiert im Schlager des Tages ohne ÖFB-Teamkapitän Alaba beim SSC Napoli. Ohne Arnautovic kämpft Inter Mailand im Heimspiel gegen Benfica Lissabon um den ersten Sieg in der Salzburg-Gruppe D. Bayern München ist beim FC Kopenhagen großer Favorit.

Napoli ist nach einem bescheidenen Saisonstart für das Duell des italienischen mit dem spanischen Meister rechtzeitig in Form gekommen. Nach sechs Punkten und acht Treffern in den jüngsten zwei Spielen ist die Mannschaft von Rudi Garcia auf Rang drei der Serie A geklettert. Mit Heimvorteil im Stadio Diego Maradona hoffen die Süditaliener, endlich auch Real bezwingen zu können. In bisher vier Duellen steht lediglich ein Remis zu Buche.

Bei Real wird Abwehrchef Alaba noch fehlen, allerdings hofft Trainer Carlo Ancelotti, dass der Wiener am Wochenende in der nationalen Meisterschaft gegen Osasuna wieder dabei sein kann. Ein Untersuchung am Freitag hat ergeben, dass sich Alaba im Spiel gegen Las Palmas keine schwere Adduktorenverletzung zugezogen hat.

Arnautovic fällt länger aus

Arnautovic muss dagegen noch länger pausieren, der Stürmer laboriert an einer mittelschweren Muskelverletzung im linken Oberschenkel und kann wohl erst Ende November wieder ins Geschehen eingreifen. Ohne den ÖFB-Star will Inter die Revanchegelüste von Benfica stoppen: Auf dem Weg ins Endspiel der vergangenen Saison haben die Italiener Benfica im Viertelfinale ausgeschaltet und sind zu Hause gegen portugiesische Clubs noch ohne Niederlage (zehn Siege, zwei Remis). Benfica hat zum Auftakt das Heimspiel gegen Salzburg 0:2 verloren.

Christoph Freund, der den aktuellen Kader der Salzburger zusammengestellt hat, ist Auswärtspartien in der Champions League gewohnt, nun geht er erstmals als Sportdirektor mit Bayern München auf internationale Reisen. Freund verspürt "große Vorfreude. Champions-League-Spiele sind immer was besonderes. Diese Abende sind wunderschön. Ich freue mich auf ein richtig gutes Spiel in Kopenhagen".

Die Bayern wollen in Dänemark ihre Rekordjagd fortsetzen. Der deutsche Meister ist seit 35 Gruppenspielen in Europas Königsklasse ungeschlagen (32 Siege, 3 Unentschieden). Die letzte Niederlage liegt inzwischen sechs Jahre zurück, als man am 27. September 2017 Paris Saint-Germain mit 0:3 unterlag. Allerdings sind die Bayern mit Konrad Laimer nach dem 2:2 gegen Leipzig und Rang drei in der Bundesliga-Tabelle nicht restlos glücklich. "Wir haben momentan noch Probleme, gegen die Topteams das über 90 Minuten konstant zu gestalten", meinte Joshua Kimmich. Im Parallelspiel empfängt Manchester United Galatasaray Istanbul.

Union Berlin in der Krise

Union Berlin will einen ersten Schritt aus der sportlichen Krise schaffen. Die Berliner gehen mit fünf Pflicht-Niederlagen hintereinander in ihr Champions-League-Heimdebüt gegen Braga. Seit sich der Verein im Sommer hochkarätige Profis wie den deutschen Nationalspieler Robin Gosens, den italienischen Europameister Leonardo Bonucci und Stürmer Kevin Volland geholt hat, gab es vermehrt Frusterlebnisse bei den Köpenickern.

Kapitän Christopher Trimmel wirkte ernüchtert, als er nach dem 0:1 über Aufsteiger Heidenheim über die derzeitige Mängelliste sprach. "Es passt hinten und vorne nicht ganz", sagte der 36-Jährige. Dass gleich das nächste Spiel ansteht, sieht der ÖFB-Teamverteidiger positiv. "Das ist das Schöne mit der Doppelbelastung: Man hat nicht viel Zeit, drüber nachzudenken. Es war nicht alles schlecht."

In der Gruppe B empfängt Lens mit Abwehrchef Kevin Danso Tabellenführer Arsenal. PSV Eindhoven kämpft gegen Sevilla um den ersten Punktgewinn.

apa