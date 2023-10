Maaßen: "Spüre das Vertrauen zu 100 Prozent"

AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Enrico Maaßen stört die Kritik an seiner Person nicht

Trainer Enrico Maaßen vom FC Augsburg sieht die aufkommende Kritik an seiner Arbeit gelassen.

"Ich versuche, mich auf das zu konzentrieren, was ich beeinflussen kann", sagte der 39-Jährige vor dem Heimspiel gegen Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr/Sky): "Ich bin überzeugt davon, dass wir erfolgreich in der Zukunft zusammenarbeiten werden."

Nach dem mageren Saisonstart mit nur fünf Punkten aus sechs Spielen sei die Kritik zwar auch "gerechtfertigt", sagte Maaßen: "Aber ich spüre das Vertrauen innerhalb des Vereins zu 100 Prozent. Die Mannschaft lebt, die Mannschaft kämpft, das ist ein gutes Zeichen."

Mit dem Saisonstart sei der FCA "natürlich unzufrieden, weil ich glaube, dass durchaus mehr möglich gewesen ist", betonte Maaßen. Bislang, so der Trainer, seien es vor allem "die individuellen Fehler, die uns um den Lohn gebracht haben". Gegen den "direkten Konkurrenten" aus Darmstadt sei man nun aber "positiv. Wir haben uns etwas zurecht gelegt und das gilt es, möglichst perfekt umzusetzen."