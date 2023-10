Kreutzer will Schalke auf Kurs bringen

David Inderlied, dpa

Matthias Kreutzer ist derzeit Interimstrainer beim FC Schalke 04

Mit den Fans im Rücken will Schalke 04 einen Schritt aus der Krise machen. Ein Heimsieg gegen Hertha BSC ist Pflicht.

Bei Schalke 04 brodelt es im Verein, die Mannschaft steckt tief in der Krise - doch Interimstrainer Matthias Kreutzer gab sich alle Mühe, Optimismus zu verbreiten. "Ich erlebe die Mannschaft als absolut geschlossen. Für mich ist entscheidend, dass wir alle in dieselbe Richtung gehen - und das zusammen", sagte der Coach vor dem richtungweisenden Duell am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Mit-Absteiger Hertha BSC.

Kreutzers Aufgabe ist knifflig: Nur sieben Punkte aus den ersten acht Spielen, in denen es 18 Gegentore hagelte, bedeuten eine fürchterliche Zwischenbilanz. Der anvisierte Wiederaufstieg ist aktuell deutlich weiter entfernt als der mögliche Absturz in die Drittklassigkeit. Das erste Spiel unter Kreutzer nach der Entlassung von Thomas Reis endete mit einem bitteren 1:3 beim SC Paderborn.

"Danach waren wir alle nicht zufrieden", berichtete Kreutzer. Bei der Analyse "haben wir uns ehrlich und offen die Meinung gegeigt. Das war sehr konstruktiv, extremst gut und extremst energiereich." Den Worten sollen Taten folgen, "wir müssen die Defensive stabilisieren, damit wir nicht jedes Mal drei Gegentore bekommen. So viele Tore können wir gar nicht schießen", forderte der 40-Jährige.

Nicht nur sportlich läuft es nicht - auch intern gibt es offenbar mehr denn je Machtkämpfe. Medienberichten zufolge hat sich im Verein eine Opposition gebildet, die die aktuelle Führung absetzen will - dabei soll diese doch einen Nachfolger des entlassenen Trainers Reis suchen. Doch weiter drängt sich die Frage auf: Wer möchte sich das antun? Seit Domenico Tedesco Schalke 2018 zur Vizemeisterschaft führte und im März 2019 entlassen wurde, gab es neun weitere Trainerwechsel.

Ruhig wird es auf Schalke ohnehin nie, der Klub sehnt sich aber zumindest nach Konstanz. Die Bild und die WAZ berichteten derweil, dass die nicht näher umrissene Opposition davon träumt, Oliver Ruhnert zurückzuholen. Jenen Ruhnert, der bis Juli 2017 Leiter der Schalker Nachwuchsabteilung war, anschließend als Scout zu Union Berlin wechselte, schnell zum Manager aufstieg und aus dem Zweitligisten einen Champions-League-Starter machte.

Ruhnert reagiert auf Schalke-Gerüchte

Doch welche Argumente hat Schalke für Ruhnert? Königsklasse gegen Abstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga eintauschen, einen über Jahre geformten Kader aufgeben und bei Null anfangen? Wäre da nicht Ruhnerts alte Verbundenheit zu Schalke und die Nähe zur Familie im Sauerland, würde die Antwort des starken Manns der Berliner wohl mit einem klaren "Nein" ausfallen. "Zu diesem Thema wurde bereits mehrfach ausgiebig gesprochen und ich werde jetzt nicht erneut inhaltlich darauf eingehen", sagte er der "Bild"-Zeitung: "Meine volle Konzentration gilt der Aufgabe beim 1. FC Union Berlin."

Ohnehin muss sich Schalke auf das Hier und Jetzt konzentrieren. Matthias Kreutzer will seine Mannschaft "mutig und mit voller Überzeugung" spielen sehen - am besten schon am Sonntag gegen Unions Stadtrivalen Hertha.