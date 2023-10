Fortuna Düsseldorf verpasst Rückkehr an Tabellenspitze

IMAGO/kolbert-press/Marc Niemeyer

Kein Sieger zwischen Fortuna Düsseldorf und dem VfL Osnabrück

Fortuna Düsseldorf hat die Rückkehr an die Tabellenspitze der 2. Bundesliga verpasst.

Trainer Daniel Thioune und seine Mannschaft kamen gegen Thiounes Ex-Klub VfL Osnabrück am 9. Spieltag nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus. Das reichte nicht, um am Freitagabend den FC St. Pauli, der am Samstag gegen den 1. FC Nürnberg spielt, (20:30 Uhr), vom ersten Platz zu verdrängen.

In der ersten Halbzeit war es vor 33.132 Zuschauern in der Düsseldorfer Arena vor allem beklemmend ruhig. Nach einem medizinischen Notfall im Gästeblock hatten sich beide Fanszenen darauf verständigt, den Support auszusetzen. Der Zustand eines über die Brüstung mehrere Meter in die Tiefe gestürzten Fans sei "kritisch", teilte der VfL zunächst mit. Später folgte die Entwarnung: Der Fan ist außer Lebensgefahr.

VfL Osnabrück gelingt später Ausgleich

Auf dem Feld ließ die favorisierte Fortuna sehenswert den Ball laufen - doch wenn es hätte gefährlich werden können, passierte bis zum Fernschuss-Tor von Linksverteidiger Emmanuel Iyoha (60.) meist nicht mehr viel.

Ausnahmen waren ein 18-Meter-Pfostenschuss Iyohas (36.) und eine sehr gute Chance des Startelf-Debütanten Takashi Uchino (51.).

Osnabrück empfing die Gastgeber hinter der Mittellinie und verteidigte eine Halbzeit lang souverän. Ein Angriffsspiel existierte höchstens in Ansätzen. Die Hoffnung auf einen Konter bestimmte das Handeln, erst das Gegentor zwang den VfL zu mehr Aktivität. Zu diesem Zeitpunkt aber war die Fortuna klar überlegen, dennoch gelang Erik Engelhardt der späte Ausgleich (90.).