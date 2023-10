SSV Ulm schlägt SV Sandhausen in Überzahl

IMAGO/Oliver Zimmermann/SID/IMAGO/Oliver Zimmermann

Ulm bezwingt den SV Sandhausen mit 2:1

Aufsteiger SSV Ulm hat in der 3. Liga einen mühsamen Sieg erkämpft und wird auch den 10. Spieltag auf einem Aufstiegsplatz beenden.

Der einstige Bundesligist gewann beim Verfolger SV Sandhausen durch einen späten Treffer mit 2:1 (0:1), profitierte dabei allerdings von langer Überzahl.

Sandhausens Felix Göttlicher hatte schon in der 9. Minute wegen wiederholten Foulspiels Gelb-Rot gesehen, nur drei Minuten später gingen die Gastgeber durch David Otto (12.) dennoch in Führung. Gegen den in der Folge sehr defensiven Zweitliga-Absteiger rannte Ulm lange an, dann drehten Dennis Chessa (67.) und Tobias Rühle (90.) das Spiel.

Mit 20 Punkten liegt Ulm hinter Spitzenreiter Dynamo Dresden (21) auf Rang zwei, die Verfolger Jahn Regensburg (16) und Viktoria Köln (15) sind im weiteren Verlauf des Wochenendes im Einsatz.