GAK baut Tabellenführung weiter aus

GEPA pictures/ Hans Oberlaender

Der GAK feiert einen knappen Sieg gegen SW Bregenz.

Der GAK hat seine Siegesserie verlängert und die Tabellenführung in der 2. Liga auf acht Punkte ausgebaut. Im Duell mit dem Zweiten Schwarz-Weiß Bregenz setzten sich die "Rotjacken" am Samstag in der 10. Runde knapp, aber verdient mit 1:0 (0:0) durch. Daniel Maderner erzielte vor 3.813 Fans in Graz mit seinem siebenten Saisontreffer das Goldtor des Aufstiegsaspiranten (77.).

Die Gästespieler Adriel und Dario Barada flogen kurz vor dem Ende der Partie gleichzeitig jeweils mit Gelb-Rot vom Platz (87.). Trotz der doppelten Überzahl musste GAK-Goalie Jakob Maierhofer in der 89. Minute gegen Lukas Brückler retten. Nach dem 1:4 von St. Pölten am Vortag gegen Stripfing konnten sich die Grazer über eine perfekte Runde freuen.

Dornbirn muss sich Sturm II geschlagen geben

Auch in der zweiten Samstagspartie setzte sich ein steirisches Team gegen eines aus Vorarlberg durch. Sturm Graz II feierte beim 3:2 in Dornbirn den zweiten Saisonsieg und entfloh damit vorerst der Abstiegszone. Amady Camara (2.), Jonas Karner (61.) und Leon Grgic (80.) waren für Sturm erfolgreich. Für Dornbirn trafen Vesel Demaku mit einem Eigentor (11.) und Anteo Fetahu (93.).

apa