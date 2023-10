MLS: Messis Miami verpasst Play-offs - Rooney tritt zurück

AFP/SID/Chris Arjoon

Messi und Co. verpassen die Play-offs der MLS

Für Superstar Lionel Messi und Inter Miami ist der Traum von der Teilnahme an den Play-offs der nordamerikanischen Fußball-Profiliga MLS geplatzt. Beim Comeback des zuletzt verletzten Weltmeisters verlor Miami 0:1 (0:0) gegen den FC Cincinnati und kassierte damit den vorzeitigen K.o. im Rennen um ein Ticket für die Finalrunde.

Derweil erklärte der frühere englische Nationalstürmer Wayne Rooney seinen Rücktritt als Trainer von DC United. Der 37-Jährige zog damit die Konsequenzen aus dem Verpassen der Play-offs. "Es ist der richtige Zeitpunkt. Ich habe alles getan, um den Klub in die Play-offs zu bringen", sagte Rooney, dessen Team trotz eines 2:0 (1:0) gegen New York City in der heißen Phase der Saison zuschauen muss.

Messi, der die vergangenen vier Ligaspiele verletzt verpasst hatte, blieb nach seiner Einwechslung in der 55. Minute unauffällig. Zwei Chancen per Freistoß vergab er, auf der Gegenseite schlug Alvaro Barreal (78.) zu.

"Man hat gesehen, dass ihm der Rhythmus gefehlt hat, das ist aber logisch angesichts der Pause", sagte Miamis Coach Gerardo Martino: "Mit der Verletzung ist alles in Ordnung, er hat keine Probleme mehr."

Dank eines Viererpacks des früheren Schalkers Teemu Pukki kann Minnesota United weiter von den Play-offs träumen. Der Finne überragte beim 5:2 (2:1) gegen Los Angeles Galaxy mit seinen Saisontoren sieben bis zehn.