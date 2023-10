MSV Duisburg präsentiert neuen Chefcoach

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Buriakov

Neuer MSV-Trainer: Boris Schommers

Der abstiegsbedrohte Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat Boris Schommers mit sofortiger Wirkung als neuen Chef-Trainer verpflichtet.

Der 44-Jährige kommt vom Regionalligisten 1. FC Düren und erhält einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison. Das teilte der Klub am Montag mit.

Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein Jahr, wenn Schommers mit dem aktuellen Schlusslicht die Klasse hält. Über die Wechselmodalitäten vereinbarten die beiden Vereine Stillschweigen.

"Er hat einen klaren Plan aufgezeigt, wie wir den Kampf um den Klassenerhalt erfolgreich bestreiten und den MSV langfristig in die Erfolgsspur zurückführen können", sagte der MSV-Vorstandsvorsitzende Ingo Wald.

Schommers stand mit Düren zuletzt auf dem zweiten Rang der Regionalliga West.

Der MSV Duisburg hatte den vorherigen Chef-Trainer Torsten Ziegner Mitte September freigestellt. Daraufhin übernahm U19-Trainer Engin Vural, der am Wochenende per 1:0-Sieg gegen die SpVgg Unterhaching den ersten Saisonsieg einfuhr und nun in die Nachwuchsabteilung zurückkehrt.

Aktuell belegt der MSV den letzten Platz in der 3. Liga mit sieben Punkten aus neun Spielen, der Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz beträgt zwei Zähler.