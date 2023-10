ÖFB-Trainingsauftakt mit Rumpfkader

APA/GEORG HOCHMUTH

Ralf Rangnick trotzt dem Regen im Wiener Prater

Das österreichische Nationalteam hat am Montagabend sein einziges öffentliches Training in Wien abgehalten. Bei strömendem Regen startete Teamchef Ralf Rangnick mit nicht einmal der Hälfte seines aktuellen 27-Mann-Kaders und einer leichten Einheit die Vorbereitung auf das möglicherweise entscheidende EM-Qualifikationsspiel am Freitag im Ernst-Happel-Stadion gegen Belgien. Rund 200 Schaulustige und Autogrammjäger trotzten den Bedingungen.

Mit der Qualität des Trainingsplatzes im Prater, die er in der Vorwoche bereits öffentlich kritisiert hatte, war Rangnick trotz einiger kosmetischer Maßnahmen nach wie vor nicht glücklich. Knapp 45 Minuten ließ er zehn Feldspieler und Torhüter Niklas Hedl darauf trainieren. Der an Adduktorenproblemen laborierende Dortmund-Legionär Marcel Sabitzer absolvierte individuell leichte Ballübungen. Der ebenfalls angeschlagene Freiburg-Stürmer Michael Gregoritsch stand nicht auf dem Trainingsplatz.

Wegen der Platzqualität stand im Raum, das erste volle Training vor dem Belgien-Spiel Dienstagmittag (11.30 Uhr) ebenfalls auf das Hauptfeld des Happel-Stadions zu verlegen. Dort sind bereits die Einheit am Mittwoch und das Abschlusstraining am Donnerstag geplant. Im trockenen Stadiongang standen Rangnick und seine Schützlinge den anwesenden Fans nach dem Auftakttraining für Autogramme und Selfies zur Verfügung. Die verletzten Topstars David Alaba und Marko Arnautovic freilich fehlten.

apa