DFB-Auswahl in den USA gelandet

IMAGO/Joaquim Ferreira

Die deutschen Nationalspieler treten für zwei Testspiele in den USA an

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat zum Auftakt ihrer USA-Reise das erste Etappenziel erreicht.

Die Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann landete am Montagnachmittag um 15:20 Uhr Ortszeit (21:20 Uhr MESZ) nach rund siebeneinhalb Stunden Flug von Frankfurt aus an der US-Ostküste in Boston.

Ein Trio war nicht mit an Bord: Kapitän Ilkay Gündogan und Marc-Andre ter Stegen reisten direkt aus Barcelona an, London-Legionär Kai Havertz kommt wegen einer Zahn-OP erst am Mittwoch nach.

Am Dienstag (21:00 Uhr MESZ) findet in Foxborough/Massachusetts auf dem gemeinsamen Trainingsgelände der New England Patriots und New England Revolution das erste Training statt. Am Samstag (21:00 Uhr MESZ/RTL) geht es in Hartfort/Connecticut gegen die USA, am 18. Oktober (2:00 Uhr MESZ) ist in Philadelphia Mexiko der Gegner.

"Wir versuchen, die Trainingstage maximal zu nutzen und die Inhalte schnellstmöglich rüberzubringen", sagte Nagelsmann vor seinem Debüt. "Die erste Struktur versuchen wir in den USA zu legen und dann auch zwei gute Länderspiele zu machen."