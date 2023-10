Rapid stellt Weichen für Frauen-Teams

GEPA pictures

Steffen Hofmann will eine professionelle Ausbildung und optimale Trainingsbedingungen schaffen.

Der SK Rapid darf nach einem Beschluss des Wiener Fußballverbandes in der Saison 2024/25 mit Frauen-Teams in der Wiener Frauen-Landesliga sowie in der 1. Klasse einsteigen. Wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab, wird die Bewerbung für die Teilnahme an diesen Klassen im Frühjahr erfolgen. Wie Geschäftsführer Steffen Hofmann anmerkte, soll mit Sichtungstrainings von Herbst bis Winter ein Kader geplant werden, um sich 2024 auf den Ligaalltag vorbereiten zu können.

"Das Ziel ist es, eine professionelle Ausbildung und optimale Trainingsbedingungen für unsere zukünftigen Fußballerinnen zu schaffen, um so ein erfolgreiches SK Rapid Frauenteam auf lange Sicht in der Bundesliga zu etablieren", sagte Hofmann in einer Aussendung. Die Wiener Landesliga ist die dritthöchste Stufe im österreichischen Ligen-System im Frauenfußball, die 1. Klasse befindet sich noch eine Stufe darunter.

apa