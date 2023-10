EM-Qualifikationsspiel Israel gegen Schweiz im November

Alexander Hassenstein, getty

Das Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz soll im November nachgeholt werden

Das wegen des Raketenangriffs auf Israel verschobene EM-Qualifikationsspiel zwischen Israel und der Schweiz soll nun am 15. November stattfinden.

Das teilte die UEFA mit. Wo die Partie (20:45 Uhr) ausgetragen werden soll, ist aber noch offen.

Ursprünglich sollte das Spiel an diesem Donnerstag in Tel Aviv stattfinden. Nach massiven Angriffen aus dem palästinensischen Gazastreifen hatte die israelische Armee am Samstag den Kriegszustand erklärt.