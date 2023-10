Nagelsmanns DFB-Kader endlich komplett

Rolf Vennenbernd, dpa

Kai Havertz wird im Laufe des Mittwochs (Ortszeit) in Foxborough erwartet

Julian Nagelsmann kann die letzte Phase der Vorbereitung auf sein Premieren-Spiel als Fußball-Bundestrainer am Samstag gegen die USA mit dem kompletten Kader bestreiten.

Denn Offensivakteur Kai Havertz sollte den 26-Mann-Kader als Nachzügler wie geplant im Laufe des Mittwochs (Ortszeit) in Foxborough im US-Bundesstaat Massachusetts komplettieren.

Nach einer Zahnoperation konnte der 24 Jahre alte Profi vom FC Arsenal wie von Nagelsmann angekündigt am Mittwoch in die USA fliegen. Das bestätigte der DFB. Havertz hatte am Montag noch nicht wie der übrige DFB-Tross nach Nordamerika reisen können, weil er nach dem Eingriff noch Erholung benötigte und auf die Flugerlaubnis warten musste.

Die Operation sei aber "nichts Wildes" gewesen, hatte Nagelsmann gesagt. Havertz kann damit wohl am Donnerstag ins Training einsteigen und auch in Hartford gegen die USA zum Kader gehören. Die DFB-Auswahl bestreitet drei Tage später (Ortszeit) vor dem Rückflug nach Deutschland dann noch ein weiteres Testspiel in Philadelphia gegen Mexiko.