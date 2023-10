Argentinien bangt um Messi-Einsatz in der WM-Quali

IMAGO/Matas Baglietto

Lionel Messi könnte Argentinien in der WM-Quali fehlen

Weltmeister Argentinien bangt vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Paraguay um den Einsatz von Lionel Messi.

Der Superstar habe im Training zwar "gut" ausgesehen, Nationaltrainer Lionel Scaloni ließ aber offen, ob er seinen zuletzt lange verletzten Kapitän in der Partie in der Nacht zu Freitag in Buenos Aires aufbieten wird.

Messi hat wegen Muskelbeschwerden seit dem 3. September nur 37 Minuten für seinen Verein Inter Miami in der nordamerikanischen Profiliga MLS gespielt. "Ich muss es mit ihm besprechen und sicherstellen, dass wir überzeugt sind, dass er starten kann", sagte Scaloni.

Argentinien hat seine beiden bisherigen Spiele in der südamerikanischen WM-Qualifikation gewonnen und liegt mit sechs Punkten gleichauf mit Brasilien an der Tabellenspitze.

Paraguay hat nach zwei Spielen einen Punkt auf dem Konto und rangiert auf dem sechsten Platz, dem letzten, der für die direkte Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 in Kanada, Mexiko und den USA berechtigt.