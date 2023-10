Belgien nach Casteels-Ausfall mit drittem Torhüter in Wien

APA/AFP

Casteels macht eine Entzündung im Bauchraum zu schaffen

Belgiens Nationalteam muss im EM-Quali-Schlager am Freitag (20.45 Uhr) in Wien gegen Österreich auf seine beiden besten Torhüter verzichten. Nach dem langzeitverletzten Real-Madrid-Keeper Thibaut Courtois musste am Donnerstag auch sein Ersatzmann Koen Casteels absagen. Der 31-Jährige vom VfL Wolfsburg laboriere an einer Entzündung im Bauchraum, gab der belgische Verband auf X (früher Twitter) bekannt.

Casteels verpasst laut Verbandsangaben auch das folgende Heimspiel am Montag (20.45 Uhr) in Brüssel gegen Schweden. An seiner Stelle dürfte in beiden Partien der gleichaltrige Matz Sels das Tor hüten. Der Schlussmann vom französischen Erstligisten RC Straßburg hat bisher drei Länderspiele bestritten, das bisher letzte im Juni in Estland (3:0). Damals war Stargoalie Courtois nach einem Streits mit Teamchef Domenico Tedesco vorzeitig aus dem Teamcamp abgereist.

