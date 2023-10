Xhaka erreicht Rekord-Marke

AFP/AFP/Fabrice COFFRINI

Xhaka macht sein 118. Länderspiel

Granit Xhaka vom Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen ist am Sonntag zum Schweizer Rekordnationalspieler aufgestiegen.

Im EM-Qualifikationsspiel gegen Belarus kam der Kapitän in St. Gallen zu seinem 118. Einsatz, er zog dadurch mit Heinz Hermann (65) gleich, der fast 36 Jahre lang den alleinigen "Nati"-Rekord gehalten hatte.

In Kürze wird Xhaka ihn wahrscheinlich auch hinter sich lassen. Der 31-Jährige hatte sein Nationalmannschaftsdebüt am 4. Juni 2011 in der EM-Qualifikation gegen England (2:2) gegeben.

Sein 100. Länderspiel absolvierte der Mittelfeldspieler im März 2022. Von 117 Spielen hat er 62 gewonnen, dabei 14 Tore erzielt und bis zum Sonntag 9926 Minuten auf dem Platz gestanden.