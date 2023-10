Völler lobt "Gier" unter Nagelsmann

IMAGO/Marc Schueler

Rudi Völler und Julian Nagelsmann auf der USA-Reise.

Sportdirektor Rudi Völler hat Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dessen Premiere ein hervorragendes Zeugnis ausgestellt.

"Das war eine richtig engagierte Leistung, 3:1 zu gewinnen, ist nicht selbstverständlich, das gibt ein gutes Gefühl", sagte der DFB-Funktionär in der "ARD"-Sportschau über das Debüt des neuen Chefs gegen die USA in Hartford/Connecticut.

Nagelsmann sei die Sache "mit einer gewissen Unbekümmertheit, aber auch einem ganz klaren Plan" angegangen, lobte Völler, "das hat er sehr, sehr gut und wunderbar gemacht. So wollen wir gegen Mexiko weitermachen." Die zweite Begegnung auf dem US-Trip steht am Mittwoch (2:00 Uhr MESZ/ARD) in Philadelphia an.

Völler hat die erste Darbietung unter Nagelsmann "nicht nur fußballerisch" sehr gut gefallen, "wir waren auch extrem stark in den Zweikämpfen, das war gut anzuschauen" - und ist für den früheren Teamchef (63) ein Schlüssel auf dem Weg zur Heim-EM.

"Die Leidenschaft und Gier war wieder zu sehen, das war enorm wichtig. Ohne diesen Teamgeist geht es bei der Europameisterschaft nicht."