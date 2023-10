Rangnick wartete vier Stunden auf Einreise

APA/EVA MANHART

Rangnick bei der Pressekonferenz vor dem Abflug nach Baku

Österreichs Teamchef Ralf Rangnick hat am Sonntagabend bei der Einreise zum EM-Qualifikationsspiel in Aserbaidschan eine Geduldsprobe erlebt.

Wegen Problemen mit dem Visum mussten der Deutsche und sein Landsmann, Co-Trainer Peter Perchtold, fast vier Stunden am Flughafen in Baku verweilen. Erst um ca. 1.30 Uhr Ortszeit durften sie ins Land am Kaspischen Meer einreisen.

Laut ÖFB-Angaben waren die Visaprobleme zu diesem Zeitpunkt gelöst. Davor sei auch der Fußball-Verband von Aserbaidschan eingeschaltet worden und habe unterstützend eingegriffen. Die Österreicher bestreiten am Montagabend (18.00 Uhr MESZ/live ORF 1) im Tofiq Bahramov Stadion in Baku ihr vorletztes Spiel der EM-Qualifikation. Mit einem Sieg wäre das Rangnick-Team für die EM 2024 in Deutschland qualifiziert.

apa