Werder-Trainer Werner lassen Diskussionen kalt

Sven Hoppe, dpa

Ole Werner von Werder Bremen setzt Kritik nicht zu

Werder Bremens Chefcoach Ole Werner lässt sich vom zunehmenden Druck nach zuletzt schwierigen Wochen nicht beeinflussen.

"Jeder kann die Sachen so bewerten, wie er sie wahrnimmt. Für meine Aufgabe spielt das keine Rolle", sagte der 35-Jährige im "kicker"-Interview: "Ich mache den Job nicht, damit gut über mich berichtet wird."

Die Bremer, die am Freitag (20:30 Uhr) bei Borussia Dortmund spielen, hatten zuletzt Niederlagen in Darmstadt und gegen Hoffenheim hinnehmen müssen und belegen nach sieben Partien Rang 14 in der Bundesliga.

"Das sind nicht die Ergebnisse, die wir haben wollten, aber es ist auch nicht so, dass komplett Land unter ist, dass wir noch gar nichts geholt hätten und nicht schon Spiele hatten, in denen wir konkurrenzfähig waren", sagte Werner.

Mit Werders finanziellen Möglichkeiten sei es "jetzt nicht wirklich überraschend, dass es darum geht, nächstes Jahr wieder in dieser Liga zu spielen", fügte Werner an.