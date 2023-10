ÖFB-Chef traut Team erfolgreiche EM zu

GEORG HOCHMUTH, APA

ÖFB-Chef Mitterdorfer traut Nationalteam erfolgreiche EM zu

Nach der fixierten Teilnahme an der Fußball-EM 2024 in Deutschland hat ÖFB-Präsident Klaus Mitterdorfer den Blick bereits Richtung Endrunde gerichtet. Dabei zeigte sich der Kärntner durchaus optimistisch: "Ich traue unserem Nationalteam vieles zu und bin sehr zuversichtlich, dass wir jedenfalls die Vorrunde überstehen. Und dann ist jedes Spiel spannend, aber die Mannschaft kann letztlich jeden schlagen", sagte Mitterdorfer am Montag nach dem 1:0 in Baku gegen Aserbaidschan.

Einige Spieler äußerten den Wunsch, in eine EM-Gruppe mit Deutschland gelost zu werden und das Eröffnungsspiel gegen den Gastgeber zu bestreiten. "Das wäre eine tolle Geschichte, doch mit unserer Qualität sind wir in der Lage, eine gute Rolle bei der EM zu spielen, egal, welche Gegner kommen", betonte Mitterdorfer.

Einmal mehr schwärmte der Verbandschef vom Trainerteam und vor allem von den Spielern. "Das sind nicht nur großartige Fußballer, sondern sie sind auch mit Herz, Leidenschaft und Begeisterung für das Nationalteam tätig, und sie sind auch Freunde. Diese Kombination macht es aus, dass wir erfolgreich sind", erklärte Mitterdorfer.

