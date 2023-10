Schweigeminuten in der EM-Qualifikation

www.imago-images.de/SID/IMAGO/Joaquim Ferreira

Schweigeminute auf dem Weg zur EURO

Am Tag nach den tödlichen Schüssen in Brüssel werden Europas Fußball-Nationalmannschaften den Opfern mit Schweigeminuten gedenken. Das teilte die UEFA am Dienstag mit.

Am Abend stehen in der Qualifikation für die EURO 2024 in Deutschland insgesamt sieben Spiele auf dem Programm, darunter das Duell zwischen England und Europameister Italien in London.

Am Montagabend hatte ein Schusswaffenangriff in der belgischen Hauptstadt für Bestürzung gesorgt, zwei schwedische Staatsbürger kamen dabei ums Leben, ein weiterer Schwede wurde verletzt.

Der Tatort lag nur fünf Kilometer vom Stadion entfernt, in dem Belgien zu diesem Zeitpunkt auf Schweden traf. Das Spiel wurde in der Halbzeit abgebrochen.