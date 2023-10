Gladbachs Wolf fällt vorerst aus

IMAGO/Norbert Jansen/fohlenfoto/SID/IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Ein Meniskusriss stoppt Gladbachs Hannes Wolf

Flügelspieler Hannes Wolf wird Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach wegen eines Meniskusrisses vorerst fehlen.

Der 24-Jährige habe die Verletzung im Testspiel am vergangenen Donnerstag gegen den belgischen Erstligisten VV St. Truiden (4:1) im rechten Knie erlitten, teilten die Fohlen am Dienstag mit. Der Österreicher befindet sich bereits in Physiotherapie, am kommenden Montag soll er seine Reha beginnen.

Wolf war vor drei Jahren per Leihe von Ligakonkurrent RB Leipzig an den Niederrhein gewechselt, ein Jahr später verpflichtete ihn die Borussia für fast zehn Millionen Euro fest. Seither kam er aber nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. In dieser Saison absolvierte Wolf für die Mannschaft von Trainer Gerardo Seoane noch keinen Pflichtspieleinsatz.