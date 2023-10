Pervan gegen Leverkusen im Wolfsburg-Tor

APA/AFP

Pavo Pervan rückt wieder einmal in die erste Reihe nach vor

Pavao Pervan darf sich am Samstag wieder einmal im Tor des VfL Wolfsburg in der deutschen Bundesliga versuchen. Der 35-Jährige profitiert von einer Bauchmuskel-Entzündung von Stammtormann Koen Casteels und kommt im Heimspiel gegen Bayer Leverkusen fix zum Einsatz. "Natürlich ist es für uns nicht einfach, wenn Koen nicht spielt. Aber wir haben vollstes Vertrauen in Pavao", sagte Wolfsburg-Trainer Niko Kovac.

Der siebenfache ÖFB-Teamgoalie darf sich auf viel Arbeit einstellen, ist doch der nach sieben Runde noch unbesiegte Tabellenführer zu Gast. "Wir haben sicherlich den aktuell stärksten Gegner vor der Brust. Ich glaube, dass diese Mannschaft mit Sicherheit um den Titel mitspielen wird. Davon bin ich überzeugt", sagte Kovac. Pervan feiert seine Pflichtspiel-Premiere in dieser Saison. Es ist sein erster Einsatz seit jenem am 31. Jänner im DFB-Pokal-Achtelfinale gegen Union Berlin (1:2). In der Liga wird er erstmals seit 7. Mai 2022 (1:0-Sieg beim 1. FC Köln) spielen. Zum 26. Mal darf er sich im deutschen Oberhaus beweisen.

Besondere Partie für Füllkrug

Bereits am Freitagabend eröffnen Borussia Dortmund und Werder Bremen die achte Runde. Die Dortmunder wollen ihre ungeschlagene Serie mit dem sechsten Saisonsieg ausbauen und würden damit zumindest bis Samstag auch den Sprung an die Tabellenspitze schaffen. Verzichten müssen sie auf Youssoufa Moukoko. Der 18-jährige Stürmer erlitt im EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21 gegen Bulgarien (3:2), bei dem er alle drei Treffer erzielt hatte, in der Schlussphase eine "Zerrung im Oberschenkel", wie Coach Edin Terzic bekanntgab.

Eine besondere Partie wartet auf den Ex-Bremer Niclas Füllkrug. "Er hat sich sehr gut ins Team integriert", betonte Terzic. Zwei Tore und ein Assist sind seine bisherige Ausbeute in der Liga. Bei den auf Rang 14 liegenden Bremern fehlt mit Jiri Pavlenka der Stammtormann aufgrund von Adduktorenbeschwerden. Kapitän Marco Friedl als Innenverteidiger und Mittelfeldspieler Romano Schmid werden wieder in der Startelf erwartet.

apa