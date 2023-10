Bundeskanzler Scholz besucht DFB-Team

IMAGO/M. Popow

Bundeskanzler Olaf Scholz trifft sich bald mit dem DFB

Bundeskanzler Olaf Scholz wird den deutschen Fußballerinnen am 24. Oktober einen Besuch abstatten.

Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, werde der SPD-Politiker das Team von Interimstrainer Horst Hrubesch am Dienstagabend am Campus in Frankfurt/Main treffen.

Dabei solle es neben einem Gruppenfoto von Kanzler und Mannschaft auch ein gemeinsames Pressestatement von Scholz und DFB-Präsident Bernd Neuendorf geben.

Scholz hatte sich bereits in der Vergangenheit als Fan der deutschen Fußballerinnen gezeigt. Erst im Februar diesen Jahres hatte er das Länderspiel gegen Schweden live im Stadion verfolgt.

Nach dem deutschen Finaleinzug bei der EM 2022 hatte sich der 65-Jährige für Equal Pay stark gemacht und daraufhin zu Gesprächen bereits ein erstes Mal den neuen Campus in Frankfurt besucht.

Die Vize-Europameisterinnen bereiten sich in der kommenden Woche auf die Nations-League-Spiele gegen Wales (27. Oktober) und in Island (31. Oktober) vor.