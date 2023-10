Salzburg gastiert ohne Terzic und Koita bei Inter Mailand

APA/AFP

Terzic (r.) kommt nicht zu seinem dritten CL-Einsatz für Salzburg

Österreichs Meister Red Bull Salzburg muss am Dienstag (18.45 Uhr) im Champions-League-Gastspiel bei Inter Mailand auf Linksverteidiger Aleksa Terzic verzichten. Der 24-jährige Serbe zog sich am Samstag im Ligaspiel gegen den LASK (0:1) eine Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu und fällt aus. Das gaben die Salzburger am Sonntag bekannt. Auch Offensivmann Sekou Koita, den zuletzt ebenfalls Adduktorenprobleme plagten, wird die Reise nach Mailand nicht mitmachen.

Mittelfeldmann Mads Bidstrup steht dagegen wieder zur Verfügung. Der 22-jährige Däne, der bereits in seiner ersten Saison in Salzburg zum Schlüsselspieler avanciert ist, hatte gegen den LASK wegen einer Erkrankung gefehlt, nahm laut Klubangaben am Sonntag aber wieder am Teamtraining teil. In der Innenverteidigung kehrt der gegen die Linzer gesperrte Strahinja Pavlovic zurück. Ob Oumar Solet oder ÖFB-Youngster Samson Baidoo in Mailand mit ihm das Abwehrzentrum bildet, scheint vorerst offen. Anstelle von Terzic dürfte wie nach dessen Ausfall bei der verpatzten Generalprobe Routinier Andreas Ulmer links in der Viererkette agieren.

Die Salzburger werden laut Vereinsangaben von rund 1.200 Fans nach Mailand begleitet. "Wir spielen gegen ein italienisches Topteam, das in der Serie A ganz vorne mit dabei ist. Wir können da auf jeden Fall mehr gewinnen als verlieren", meinte Trainer Gerhard Struber. Um in San Siro erfolgreich sein zu können, müsse man allerdings die "Grundtugenden" auf den Platz bringen. In der vergangenen CL-Saison hatten sich die "Bullen" bei Inters Stadtrivalen AC Milan mit 0:4 geschlagen geben müssen.

Angreifer Roko Simic freut sich besonders auf die Reise, ist er als Sohn des früheren AC-Milan-Legionärs Dario Simic doch in Mailand geboren und die ersten fünf Jahre seines Lebens dort aufgewachsen. "Ich war oft im Stadion. Ich habe noch viele schöne Erinnerungen an diese Zeit und an Mailand", sagte der 20-jährige Kroate. "Natürlich wird das Duell mit Inter eine große Challenge für uns. Wir wissen, dass wir da sehr viel leisten müssen, wenn wir bestehen wollen." Bei seinem CL-Debüt im September bei Benfica Lissabon (2:0) hatte Simic mit einem Tor und einem Assist geglänzt.

apa