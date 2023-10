Thorup wollte beim Debüt "mal was Schönes anziehen"

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Augsburgs Trainer Jess Thorup machte einen guten Eindruck bei der Pressekonferenz.

Nicht nur die Profis von Jess Thorup machten beim ersten Auswärtssieg des FC Augsburg seit Oktober 2022 eine gute Figur. Sondern auch der Trainer selbst. Mit einem eleganten Anzug stand Thorup beim 5:2 (3:2) in Heidenheim an der Seitenlinie, einen guten Eindruck machte er auch bei seiner ersten Pressekonferenz.

Als der Däne auf den feinen Zwirn angesprochen wurde, antwortete er: "Ich habe viele verschiedene kurze Hosen. Heute war es so ein wichtiges Spiel: Da habe ich gesagt, jetzt muss ich mal etwas Schönes anziehen."

Wenn dies für die Journalisten nicht passe, werde er künftig "gerne" etwas anderes anziehen, ließ Thorup mit einem Grinsen wissen - und hatte die Lacher prompt auf seiner Seite. Freudig zählte er auf, was sein FC Augsburg direkt bei der Thorup-Premiere alles geschafft habe: erster Sieg in der Fremde seit über einem Jahr, erstmals auswärts fünf Tore in der Fußball-Bundesliga und erstmals in der Ligageschichte des Clubs einen Zwei-Tore-Rückstand gedreht.

"Das sagt uns alles", sagte Thorup, der auf den Pressekonferenzen bereits Deutsch spricht, mit dem Team aber noch Englisch kommuniziert. Oder "Denglisch", wie es Phillip Tietz nannte.

Thorup, der optisch an UEFA-Präsident Aleksander Ceferin erinnert, ist bei den Profis gut angekommen. Mittelfeldspieler Niklas Dorsch erwähnte die vielen kleinen Dinge, die sich schon in der ersten Woche unter dem 53-Jährigen geändert haben.

"Da geht es nicht nur um das, was auf dem Platz passiert ist", sagte Dorsch. Die Ansprache nach dem Spiel zähle dazu, auch die Anreise zum Auswärtsspiel erst am Spieltag war Dorsch eine explizite Erwähnung wert.