Barca-Wunderknabe bringt "die ganze Welt zum Reden"

Marc Guiu: Mit dem erst 17-Jährigen hat der FC Barcelona seinen nächsten Wunderknaben hervorgebracht.

Robert Lewandowski erhob sich von seinem Platz, lächelte ungläubig und klatschte Beifall. Unten auf dem Rasen verstand Marc Guiu die Welt nicht mehr. "Ich kann es nicht glauben, ich kann kaum atmen, ich genieße den Moment", sagte der nächste Wunderknabe des FC Barcelona hinterher bei "DAZN".

Guiu, gerade einmal 17 Jahre alt, feierte am Sonntag sein Debüt im Barca-Trikot gegen Athletic Bilbao. Und was für eins. Es ging nicht viel für Barca, in der 79. Minute brachte Trainer Xavi dann den jungen Angreifer. Nur 33 Sekunden später stand es 1:0 für Barca, Guiu traf mit seinem zweiten Ballkontakt wie ein ganz Großer.

Einst Lionel Messi, Andres Iniesta und Xavi selbst - Barcas Talent-Schmiede La Masia ist sagenumwoben. Zuletzt schafften Spieler wie Lamine Yamal (16), Gavi (19) oder Pedri (20) den Durchbruch. Nun also Guiu, der seit zehn Jahren im Klub ist. Vor der Einwechslung hatte Xavi bei dem Jungspund dieses besondere "Funkeln" in den Augen gesehen.

Guiu-Treffer wie "eine Berührung mit dem Himmel"

Guiu habe ihn "mit einem Gesicht angesehen, das sagte: 'Stell mich auf, du wirst sehen, dass es gut laufen wird'", meinte der 43-Jährige: "Ich schenke Vertrauen, so wie mir damals mit 17, 18 Jahren Vertrauen geschenkt wurde."

Und Xavi wurde belohnt, Barca verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer Real Madrid auf einen Punkt. Für Guiu war der Treffer "wie eine Berührung mit dem Himmel", schrieb Barca etwas sehr pathetisch auf der eigenen Website: "Es war der Tag, an dem eine weitere jugendliche Perle aus La Masia die ganze Welt zum Reden brachte."

Und auch weil Lewandowski (Knöchelverletzung) noch fehlt, wird die Perle Guiu nun wohl öfter glänzen können - womöglich schon am Samstag im Clasico gegen Real. "Auch wenn er erst 17 ist, ist er bereit, glaube ich. Es ist an der Zeit, auf diese Spieler zu setzen", sagte Xavi.