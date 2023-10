Mehr als 20 Millionen Ticket-Anfragen für EM 2024

IMAGO/Frank Hörmann/Sven Simon/IMAGO/Frank Hörmann/Sven Simon/IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

EM-Tickets sind begehrt

Mehr als 20 Millionen Fans aus 206 Ländern haben in der ersten Bewerbungsphase Tickets für die Fußball-EM 2024 in Deutschland beantragt. Damit überstieg die Nachfrage deutlich das Angebot: Insgesamt standen im Zeitraum vom 3. bis 26. Oktober 1,2 Millionen Karten zur Verfügung. Die nächste Verkaufsphase startet nach der Endrundenauslosung am 2. Dezember.

"Die hohe Zahl an Ticketanträgen zeugt von der anhaltenden Attraktivität der EM-Endrunde und dem Interesse der Fans auf der ganzen Welt", sagte UEFA-Wettbewerbsdirektor Martin Kallen. Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli statt.

65 Prozent der Anträge stammen nach Angaben der Europäischen Fußball-Union aus Deutschland, gefolgt von England, Frankreich, Spanien und Österreich. Außerhalb Europas gehörten die USA, Kanada, Australien, China und Mexiko mit über 525.000 Ticketanträgen zu den Top-Nationen.

Allein für das Endspiel am 14. Juli im Olympiastadion Berlin gingen fast 2,3 Millionen Ticketanträge ein. Im Schnitt hat sich jeder Fan für 13 Tickets beworben.

Insgesamt stehen 2,7 Millionen Eintrittskarten für die 51 Spiele in den zehn Stadien zum Verkauf. Die UEFA rechnet mit Erlösen von über 300 Millionen Euro aus dem Ticketgeschäft. Die Gesamteinnahmen der zweiten EM-Endrunde in Deutschland nach 1988 sollen sich auf 2,3 Milliarden belaufen.