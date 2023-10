Hartberg auf Höhenflug - Lustenau am Boden

APA/DIETMAR STIPLOVSEK

Lustenau hat die nächste Heimpleite zu verarbeiten

Die Stimmungslage im Lustenauer Reichshofstadion hätte am Sonntagabend kaum unterschiedlicher sein können. Der TSV Hartberg genoss nach dem 4:0-Auswärtssieg in der Fußball-Bundesliga den historisch besten Saisonstart der Clubgeschichte, der SC Austria Lustenau kämpft mit seinem mit Abstand schlechtesten. Trainer Markus Mader wird im Ländle dennoch nicht in Frage gestellt.

Die Austria steht in ihrer fünften Bundesliga-Saison nach zwölf Runden so schlecht da wie noch nie. Die Vorarlberger sind siegloses Schlusslicht und haben erst drei Punkte geholt. Die Heimbilanz steht bei sieben Niederlagen in sieben Spielen und 2:22 Toren - kein Wunder, dass die Fans lautstark ihrem Frust freien Lauf ließen. Vor allem die Art und Weise, wie sich die Mannschaft trotz Unterzahl nach Ausschluss von Pius Grabher (44.) und 0:1-Rückstand nach der Pause ihrem Schicksal ergab, erregte die Gemüter. "Wir haben die Schnauze voll" und "Wir wollen euch kämpfen sehen", skandierte die Nordtribüne, vor der sich die Mannschaft mit hängenden Köpfen versammelte.

Mader steht dennoch nicht zur Diskussion. "Wir wissen, dass Markus Mader die letzten zwei Jahre unser Trainer war und ist und dass wir da gemeinsam rauskommen müssen", betonte Sportkoordinator Alexander Schneider im Sky-Interview. Auch der Trainer denkt nicht ans Aufgeben. "Ich merke, wie die Jungs während der Woche mitziehen. Wenn sie die Schnauze voll hätten von mir, würden sie nicht solche Trainingsleistungen abrufen und mit Spaß trainieren. Ich denke schon, dass ich noch Zugang habe", sagte Mader.

Er gibt sich vielmehr kämpferisch. Man werde "weiterarbeiten, weiterkämpfen, versuchen, das Boot in die Richtige Richtung zu steuern". Dass es an Selbstvertrauen fehlt, ist klar, "woher soll es auch kommen. Aber wir treffen auch immer wieder falsche Entscheidungen, was das Offensivspiel anbelangt. Unsere große Stärke in den vergangenen Jahren war das Umschaltspiel, jetzt kommen die Bälle nicht durch, wir bringen unsere Stürmer nicht mehr ins Laufen", meinte Mader in Anbetracht von nur fünf Toren aus den zwölf Saisonspielen.

Schopp sieht gute Entwicklung

Die Hartberger reisten dagegen hoch zufrieden heim. 19 Punkte sind ihre bisher beste Ausbeute zu diesem Zeitpunkt, mit Rang fünf ist der Einzug in die Meistergruppe in Sichtweite. "Wir entwickeln uns und richtig gut. Aus allen Spielen haben wir viel mitgenommen, auch heute. Darauf können wir aufbauen und Ideen weiter entwickeln, da sind wir richtig weit. Die Mannschaft glaubt daran und bestätigt das mit einer Abgebrühtheit", erklärte Trainer Markus Schopp bei Sky, fügte aber gleich hinzu: "Aber es ist schon noch Luft nach oben."

Die Oststeirer hatten davor die Partie von der ersten Minute an klar dominiert und ließen keine nennenswerte Chance der Heimischen zu. Die hochverdiente Führung in der 36. Minute ging auf das Konto von Donis Avdijaj, der genauso zufrieden wie zurückhaltend den Höhenflug einordnete. "Wir stehen gut da. Das ist eine Momentaufnahme, die können wir genießen, müssen die Tabelle als Motivation nehmen, aber nicht draufschauen", meinte Avdijaj.

Große Freude herrschte auch bei Maximilian Entrup, der in der 60. Minute eingewechselt wurde und sein Comeback nach fast zweimonatiger Verletzungspause mit seinen Saisontreffern sechs und sieben krönte. Er und seine Kollegen können nun mit richtig Selbstvertrauen in den Cupschlager am Mittwoch zu Hause gegen Red Bull Salzburg gehen.

apa