ÖFB-Frauen wollen in Portugal Sieg nachlegen

APA/EXPA/PETER RINDERER

Degen und Co. wollen in Portugal Zweikampfstärke zeigen

Österreichs Frauen-Fußballteam kann am Dienstag einen ganz großen Schritt Richtung Klassenerhalt in der Topliga der erstmals ausgetragenen Nations League machen. Mit einem Erfolg in Portugal wäre für die Auswahl von Irene Fuhrmann Rang zwei in der Gruppe A2 in Griffweite. Das ÖFB-Team hat am vergangenen Freitag das erste Duell in Altach mit 2:1 gewonnen, dabei aber auch die technischen Qualitäten der Portugiesinnen zu spüren bekommen.

Wie schon gegen Frankreich (0:1) und Norwegen (1:1) haben die Österreicherinnen erst nach der Pause ihren Rhythmus gefunden. Am Dienstag will Fuhrmann in Povoa do Varzim sehen, dass ihr Team endlich auch in der ersten Hälfte überzeugen kann. "Ich hoffe doch, dass wir von der ersten Minute weg präsent sein können", erklärte die Teamchefin.

Denn 45 Minuten stand ihr Team in Altach unter Druck und hatte es nur der mangelnden Effizienz der Gäste zu verdanken, dass man zur Pause nicht in Rückstand lag. "Wenn wir Portugal spielen lassen, haben wir gesehen, dass sie extrem stark sind", erinnerte Sarah Zadrazil an die schwierige erste Halbzeit im Hinspiel. Mit Pressing und Zweikampfstärke zogen sie und ihre Kolleginnen danach das Spiel aber an sich. Daran will man anknüpfen. "Wenn wir so spielen wie in der zweiten Hälfte, können wir auch in Portugal punkten. Es gilt, in den Zweikämpfen präsenter zu sein", erklärte die Spielmacherin. "Wir wollen auch in Portugal gewinnen. Das wäre ein Riesen-Schritt in der Nations League."

Österreich liegt bei Halbzeit der Gruppenphase mit vier Punkten hinter Frankreich (9 Punkte), aber vor Portugal (3) und Norwegen (1) auf Platz zwei. Ein Sieg am Dienstag könnte schon reichen, falls der große Gruppenfavorit Frankreich all seine Spiele gewinnt. Zumindest aber hätte das ÖFB-Team den Klassenerhalt im abschließenden Heimspiel am 5. Dezember gegen Norwegen in der eigenen Hand.

Rang zwei und damit der Verbleib unter den besten 16 Nationen bringt nicht nur den Verbleib in der A-Liga der Nations League, sondern auch bessere Chancen für die im kommenden Frühjahr startenden Qualifikation für die EM-Endrunde 2025 in der Schweiz. Die EM-Qualifikation wird analog der Nations League gespielt, die besten zwei Teams der vier A-Liga-Quali-Gruppen sichern sich das Endrunden-Ticket und ersparen sich das mehrstufige Play-off.

apa